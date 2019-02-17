حلا الترك تعود للشاشة الصغيرة ببرنامجها الخاص

تعود النجمة البحرينية حلا الترك للشاشة عبر برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها على شاشة mbc 4 في حلقته الأولى في 16 فبراير بعد تصوير حلقاته بين أوروبا وأمريكا لتكشف الستار عن العديد من زوايا حياتها الشخصية أمام جمهورها العربي.

يتحدث البرنامج عن حياة حلا الترك بين الشهرة والموسيقى والحفلات الفنية والأصدقاء والعائلة والدراسة والتدريبات، كما تكشف نجمة البوب التي تبلغ من العمر16 عاماً كيف تُمضي أيامها، إلى جانب حرصها على ممارسة أنواع جديدة من الرياضة، وفقاً لما أورده موقع "السياسة".

يتضمن البرنامج لقطات تبين محاولات الترك للمواءمة بين إطلاق أول علامة تجارية تحمل اسمها في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة، وتحضيرها حالياً لألبومها المقبل، إضافة إلى تمضية حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية.

