دنيا سمير غانم تعود من جديد في الدراما الرمضانية

بدأت النجمة المصرية دنيا سمير غانم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد أمس السبت, ومن المخطط الانتهاء من تصوير العمل حتى الأربعاء المقبل, حيث من المقرر عرض العمل الدرامي في رمضان المقبل.

يشار إلى أنّ الفنانة دنيا سمير غانم غابت العام الماضي, بعد أن قدّمت قبله 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التوني عام 2015, و"نيللي وشريهان" إخراج أحمد الجندي عام 2016, و"في اللالا لاند" عام 2017.

وحصل "اليوم السابع"على قائمة الممثلين المشاركين فى أول 10 حلقات وهم دنيا سمير غانم، بيومى فؤاد، عمرو وهبة ، شيماء سيف، محمد سلام، محمد أوتاكا، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث من المقرر أن يتغيّر معظم أبطال الحدوتة الأولى فيما عدا بطلا العمل دنيا وسلام، وذلك حسبما أكد مخرج العمل خالد الحلفاوى.

وفي السياق ذاته، إنتهى مؤلف العمل أيمن وتار من كتابة 13 حلقة من المسلسل، حيث يعكف حاليا على كتابة الحلقات المتبقية، لاسيما أن مخرج العمل يكثف التصوير دون توقف، لسرعة إنجاز الحلقات الأولى. بحسب اليوم السابع المصري.