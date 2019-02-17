بث مباشر… مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الاسباني اليوم الأحد 17-2-2019

يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد إقامة مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم الأحد 17-2-2019،ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت المغرب، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 3 بصوت المعلق أحمد الطيب .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم

يدخل نادي ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز الثالث وفق جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة، فيما يأتي جيرونا بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

سيسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على خصمه مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتصاراته المتتالية خصوصا بعد الأداء الجيد للملكي خلال الفترة الأخيرة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم

ويأمل جيرونا هو الآخر في تحقيق الانتصار على خصمه في مباراة اليوم لتحسين مركزه في ترتيب جدول الدوري الاسباني رغم حظوظه الضئيلة في الفوز أمام ريال مدريد اليوم.

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ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

ستتمتع الجماهير الرياضية اليوم بمشاهدة مباراة متوسطة الأداء والتي من المتوقع أن يهدد من خلالها لاعبو الريال شباك ضيفهم جيرونا أكثر من مرة لحسم الموقف والخروج من اللقاء بنتيجة ايجابية

رابط مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر

وعلى الجانب الآخر من أرضية الملعب لن يكون أداء جيرونا سهلا لخطورة خططه في تمرير الكرات واعتماده على خط الدفاع لمنع الوصول إلى مرماه .

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