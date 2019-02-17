نعرض لكم متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم الأحد 17-2-2019 في سوق الذهب وثبات تام في أسعار المعدن النفيس، تشغل أسعار الذهب في مصر فئة كبيرة من المواطنين، حيث يهتم به المستثمرون أولاً وأيضاً المدخرين وكذلك أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، ويعيش سعر الذهب حالة من التأرجح المستمر طوال أيام الأسبوع ما بين صعود تارة وانخفاض تارة أخرى، ويرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب، وأيضاً سعر الدولار في البنوك المصرية، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الأحد 17-2-2019

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 645 جنيه بدلاً من 620 الشهر الماضي بارتفاع وصل إلى 22 جنيه للجرام في أقل من شهر، وفيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية التي سنعرضها عليكم في فقرة أسفل جدول الأسعار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 737 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 675 35.71$ سعر جرام الذهب عيار 21 645 ___ سعر جرام الذهب عيار 18 552 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 433 22.71$ سعر الجنيه الذهب 5160 $274.27 سعر أوقية الذهب _____ 1,311$ سعر كيلو الذهب 737.143 $39,180

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

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أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.41 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضة الاسم التجاري السعر بالجنية المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.12 عيار 90 فضة العملات 8.01 عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.23 عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.53 عيار 99.9 الفضة النقية 8.89 أوقية الفضة _______ 276.80

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهد سوق الذهب ارتفاع ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث تأثرت المبيعات بصورة واضحة بعد ارتفاع الأسعار كما أشار شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ويترقب سوق الذهب في العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي حيث يخشى الجميع أي مفاجئات أو قرارات غير متوقعة تقلب الموازين وتؤثر على اقتصاديات العالم كلة.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

ثبت سعر الذهب اليوم الأحد 17-2-2019 في الأسواق، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 645 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 552 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5160 جنيه، وكيلو الذهب 737.143 جنيه، ويعد الذهب من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق، ويتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط، والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه للعرض والطلب، وحدوث أي تغير في السوق العالمي.

الأحد 17-2-2019 في الأسواق، حيث سجل عيار 21 مبلغ 645 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 552 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5160 جنيه، وكيلو الذهب 737.143 جنيه، ويعد الذهب من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق، ويتأثر بسعر الدولار في البنوك، وكذلك براميل النفط، والبورصات العالمية، إلى جانب خضوعه للعرض والطلب، وحدوث أي تغير في السوق العالمي. استقرار اسعار المعدن النفيس خلال تعاملات اليوم حيث استقر سعر الجنيه الذهب بقيمة 5160 جنيه مصري.

نرحب بتعليقاتكم بأي استفسار يخص سعر جرام الذهب في مصر.