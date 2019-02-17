بث مباشر الاسطورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا Livehd7 اليوم الريال VS غيرونا Real Madrid...

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مباراة الريال وغيرونا اليوم في الأسبوع الرابع والعشرون من عمر الدوري الأسباني الممتاز، ونتابع معكم الترتيب العام للفرق، نادي الريال يحتل المركز الثالث بالدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من أصل 23 مباراة، بعد أن خسر 6 مباريات كاملة هذا الموسم، وتعادل في ثلاث مباريات، وفاز في 14 مباراة

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ريال مدريد,ريال مدريد وجيرونا,جيرونا,مباراة ريال مدريد وجيرونا,ريال مدريد اليوم,ملخص مباراة ريال مدريد,اهداف ريال مدريد وجيرونا,مباراة,مباراة ريال مدريد,اخبار ريال مدريد اليوم,اخبار ريال مدريد,اهداف ريال مدريد,مباراة ريال مدريد اليوم، تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

مباراة اليوم من تعليق أحمد الطيب، وهي مباراة الإياب وانتهت مباراة الذهاب بفوز الريال بنتيجة 4-1، ونتابع معكم المباراة تحكيم غيرمو كوادرا، ويتم نقل المباراة على العديد من القنوات الفضائية منها بي إن سبورت إتش دي 3

قبل المباراة ببضع دقائق نتابع معكم الرابط الخاص بالبث المباشر إتش دي، من أجل سهولة المتابعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار هامة، عن مباريات الدوري الأسباني الموسم الجديد، تابع المقال الآن، وضعه في المفضلة لديكم.