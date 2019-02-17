سعر الذهب اليوم 17 فبراير 2019 في مصر

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصر بمختلف محلات الصاغة في مصر، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب بين هبوط وصعود، إذ يشهد المعدن الأصفر هبوط في الأسعار في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل كثيرة، إذ يتأثر سعر الذهب في مصر بسعر الدولار فى السوق السوداء وفي البنوك، كما يؤثر العرض والطلب بشكل كبير كما يؤثر سعر الأوقية العالمي في سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

نستكمل معكم سعر الذهب اليوم ونتطرق معكم إلى سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء حسب حالة السوق، ويشهد إقبال المصريين على الذهب شكل كبير مع رغبة الكثير من الشباب في الزواج، ويحرص الكثير على شراء الذهب بغرض الحفاظ على قيمة الأموال بسبب تغيير العملة، فتجد أن الكثير يقوم بشراء الذهب ويحتفظ به للحفاظ على قيمة الأموال الحقيقية مع مرور الزمن.

اسعار الذهب اليوم

نستكمل معكم سعر الذهب اليوم في مصر ونتطرق معكم إلى اسعار الذهب اليوم المختلفة حسب كل عيار:

جرام عيار 18

552 جنيهاً

جرام عيار 21

645 جنيهاً

جرام عيار 24

737 جنيهاً

الجنية الذهب

5160 جنيهاً