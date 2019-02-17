سيدة تضع 7 توائم بصورة طبيعية في العراق

قال المتحدث باسم دائرة الصحة العراقية:" شهدت المحافظة حالة ولادة طبيعية لسيدة تبلغ من العمر (25) عاماً، وضعت (7) توائم وحالتهم الصحية جيدة".

وذكرت التقارير أن الولادة جاءت لذكر واحد و(6) إناث في بعقوبة محافظة ديالى شرقيي العراق، حسب سكاي نيوز.

وتأتي حالة الولادة السباعية هذه بعد ولادة 6 توائم، 3 إناث و3 ذكور، لامرأة لبنانية وضعتهم في مستشفى جامعة القديس جورج في لبنان.

يشار إلى أن الحالة الوحيدة الأخرى في العالم لولادة 7 توائم ظلوا على قيد الحياة كانت في مدينة دي مونيه في ولاية أيوا الأميركية في العام 1997.

وحصل الوالدان كيني وبوبي ماكوفي على منح ومساعدات مالية وعينية، واتصل بهما الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، واستضافتهم مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري.