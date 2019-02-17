مصنع سري لزرع الحشيش في بريطانيا

عثرت السلطات البريطانية على المئات من نباتات الحشيش القنب وكميات من المواد المخدرة فيما وصفته بأنه مصنع سري متطور، تحت أرض منزل سكني في مدينة وولفرهامبتون.

وصرّحت الشرطة البريطانية انها عثرت على أكثر من 250 نبتة قنب في غرفة داخل منزل سكني حيث احتوت على أضواء تساعد على زراعة النباتات، ومراوح وأجهزة تدفئة، وكانت جميعها مخبأة خلف حائط خشبي بحسب ما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأكدت الشرطة في بيانها اعتقالها رجلين، يبلغان من العمر 57 و41 عاماً، للاشتباه في زراعتهما للقنب وإنتاجهما المخدرات، وقالت المفتشة ستيفاني فوربر: "كانت النباتات مخفية بشكل جيد، لكن الضباط تصرفوا بناء على شكوكهم واكتشفوا مصنع القنب"، بوفقاً لـ "سكاي نيوز".

وأضافت المفتشة فوربير: "لن يتم التسامح مع المخدرات لأنها لا تدمر حياة الناس فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الجرائم".