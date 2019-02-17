صورة أثارت المنصات الاجتماعية وهي بحاجة لعيون ثاقبة

التقط المصور بول بيش، صورة من الطبيعة، تضم طائر اليوم، لكنك بالكاد تراها دون تدقيق، بحيث أثارت حالة من الحيرة وسط مستخدمي المنصات الاجتماعية.

وقال موقع "مانشستر إيفنينغ نيوز"، فإن المصور بول بيش تحدى من شاهدوا صورته بأن يكشفوا المكان الذي يقف عليه طائر البوم.

وبما أن لون طائر البوم لا يختلف كثيرا عن لون الشجر القريب من الكستنائي، ازدادت هذه المهمة صعوبة. "بحسب سكاي نيوز"

وأوضح معلقون أنهم احتاجوا إلى عدة دقائق حتى يحددوا مكان وجود طائر البوم، لكن آخرين أقروا بعجزهم وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من معرفة الموقع إلا بعدما توصل إليه ذوو النظر الثاقب.

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لكن يبقثى التساؤل هنا: "أنتم كم من الوقت استغرقتم لرؤية الطائر؟"

وذكر المصور ، أنه واجه صعوبة في تعقب طائر البوم حين كان يتنقل بين الشجر لأن العثور عليه مجددا لم يكن أمرا سهلا.

يشار إلى أنه تبين في نهاية المطاف أن الطائر كان في أسفر الشجرة لكنه لا يبرز بسهولة نظرا إلى لونه.