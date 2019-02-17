كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط "تي آر تي" الناقلة لمسلسل "قيامة أرطغرل" Diriliş Ertuğrul والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة.

القنوات التي تذيع ارطغرل

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج.

– القناة التركية “تي آر تي”

– قناة اليرموك

– قناة دعوة

– قناة الشرق

– قناة وطن

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تقوم إيلبلغي ورجالها بقتال أرطغرل وابنه غوندوز، إلا أن رجال أرطغرل يتمكنون من القضاء عليهم ولا تبقى سوى إيلبلغي.

بعدها تحاول إيلبلغي التفكير في من ممن مصلحته أن يتقاتل رجال الكايي وابناء أومور وهنا تدرك وجود مؤامرة يدبرها طرف آخر.

ينصب دراغوس فخ جديد لأرطغرل، فيقوم بسرقة الصندوق الذي تم جمع الضرائب به، لتلتص التهمة بآرتوك، ليعود أرطغرل ويجد فخًا جديدًا بانتظاره.

يتعامل بهاء الدين مع الام هايماه بشكل لا يليق بها مستغلًا غياب أرطغرل، كما يلقي التهمة على آرتوك.

تنقذ إيرين غوندوز وتخلصه من يد إيلبلغي، إذ تصل في اللحظات الأخيرة قبل أن تضرب إيلبلغي ضربتها القاضية لرقبة غوندوز، فتنقذه بسهامها، وتدور معركة طاحنة بين رجال إيلبلغي ورجال إيرين ابنة حاكم قلعة فلكه.

يذهب رجال ارطغرل للبحث عن غوندوز في الغابة، لكنهم لا يجدوه، فقد غادر غوندوز مع إيرين ابنة حاكمة قلعة فلكه.

يأتي بهاء الدين إلى سوغوت لمحاولة الكيد لأرطغرل والضغط عليه من خلال ابنه، زاعمًا أنه أتى لتحقيق العدالة.

ارطغرل يطلب من بهاء الدين أن يلزم حده، وأنه من سيوضح للعدالة حقيقة الأمر.

تورغوت يحاول استنطاق إيفدوكيا لمعرفة حقيقة دراغوس.

تتحالف السيدة إيلبلغي مع بهاء الدين، ويتفقا على الإطاحة بارطغرل، وتتعهد إيلبلغي بأن تأتي بقبيلتها إلى سوغوت لتحويل أنفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يأتي بامسي إلى ارطغرل جريحا ويؤكد له أن دراغوس هو من طعنه من الخلف، وتدور الشكوك حول زانغوتش.

يتعرض السيد آرتوك للخطف في طريق عودته إلى قبيلته، وينفذ الخطف رجال بيبولات، وذلك حتى يتمكنوا من استجواب آرتوك.

ينال ارتوك تعذيب شديد، إلا أنه لم يفصح عن مكان الصندوق، لأنه يعلم ما به وما يمثله من خطورة.

يتمكن ارطغرل من إنقاذ إيلبلغي، كما ينقذ الضرائب بتزييف الذهب لخداع دراغوس.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي