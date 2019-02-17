سعر الريال السعودي اليوم |الأحد 17 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء ..فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.69 4.73 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.67 4.69 3 أيام بنك مصر 4.67 4.69 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 3 أيام بنك بلوم 4.67 4.70 30 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 3 أيام بنك عودة 4.67 4.69 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 3 أيام بنك قناة السويس 4.66 4.70 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 3 أيام بنك المشرق 4.65 4.70 3 أيام كريدى أجريكول 4.65 4.70 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.69 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 3 أيام المصرف المتحد 4.64 4.70 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 4 أيام بنك الإسكندرية 4.63 4.68 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 3 أسابيع بنك البركة 4.59 4.73 يومين

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

افتتح الريال السعودي مستقرا على مستوياته السعرية بالأمس مستقرا على أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.69 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية 4.68 جنيه.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.