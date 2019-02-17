مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم بث مباشر كورة أونلاين يلا شوت حصري | ماتش ريال مدريد ضد جيرونا اليوم...

بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة جول الاسطورة كورة اون لاين، تستعد صفوف عشاق فريق ريال مدريد مواصلة اللقاء الأقوى والأهم في إطار منافسات الدوري الأسباني مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم والتي تستقبلها أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت مصر، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الثانية، وتنقل مباراة ريال مدريد وجرونا اليوم بث مباشر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، ويقبل الفريق الملكي على لقاء اليوم محتلاً المركز الثاني بالدوري الإسباني حاملاً رصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط فقط تفصله عن برشلونة صاحب المركز الأول،بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف.

مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم، ويتقابل فريق برشلونة اليوم ضد جيرونا للمرة الثانية هذا العام وذلك عقب ما تمكن من أحراز برباعية مقابل هدفين بكأس الملك، يدخل ريال اليوم بروح لا تقبل الهزيمة ساعياً للفوز وجلب الثلاث نقاط ليقترب للإمام من برشلونة الذي يتمركز على مقعد صدارة ترتيب جدول الدوري، yalla shoot ريال مدريد وجيرونا.