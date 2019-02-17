طريقة عمل التورتة زي محلات الحلويات تريد كل أم معرفتها لتحضيرها لصغارها سواء في المناسبات والأعياد فالتورتة أمر أساسي في عيد الميلاد، وبالتالى لا ينتهى البحث عنها لاسيما مع ارتفاع أسعارها في المحلات، كما أن التورتة مفضل تناولها للجميع وتعتبر من ألذ الحلويات، والكثير من الفتيات يرغبون طريقة عمل التورتة في البيت لكنهم يقلقون ويصابهم الخوف بأن لاتصبح مثل محلات الحلويات أو تكون “هابطة غير هشة”، لذلك نعرضها لهم بمكونات صحيحة وخطوات بسيطة حتى يتمكنون من تحضيرها بكل سهولة والاستمتاع بمذاقها الخاص.

مكونات عمل التورتة

5 أكوب دقيق أبيض

3 بيضات

كوب حليب

كوب زيت الذرة

كوب سكر كبير

معلقة كاكاو كبيرة

ثلاث ملاعق صغيرة بيكنج بودر

ثلاثة ملاعق صغيرة فانيليا

تزيين التورتة

تريين التورتة يكون حسب رغبتكم ولكن هناك مكونات للتزيين:

كريمة فانيليا أو شيكولاتة.

شيكولاتة مبشورة

مكسرات مبشورة

جوز هند

فواكه

طريقة عمل التورتة

وضع البيض في وعاء واسع.

إضافة زيت الذرة.

يضاف الفانيليا والسكر، ثم يبدأ الخفق باستخدام المضرب الكهربائى إلى أن يزيد حجمه.

يضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع الاستمار في التقليب وبعدها يضاف ملعقة الكاكاو في حال إذا كنتم ترغبونها تورتة شيكولاتة. Advertisements

تقليب المكونات إلى أن يكون الخليط متجانس.

وضع الخليط في قالب الكيك وأو الصينية بالشكل التى تريدونه ، مع الحرص على دهنها قليل من زيت الذرة ورش دقيق منعًا لالتصاقها بعد التسوية.

وضع الصينية في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة، وبعد إخراجها تترك لتبرد، تفرغ الصينية من الكيك، وتبدأ تزيينها حسب رغبتكم سواء من خلال الكريمة أو الفواكه أو الشيكولاتة.

عد مرحلة تزيين التورتة، عليكى إدخالها الثلاجة لمدة 10 دقائق لعاملين أساسيين أولهما أن تسمك المكونات والكريمة عليها، وثانيًا من أجل الحصول على بودرة فهى تقدم باردة.

طريقة عمل التورتة

ولايتوقف موقعنا عن عرض طرق تحضير الحلويات والأكلات مثلما وضحنا طريقة عمل التورتة في البيت، ويمكنكم متابعتنا باستمرار للحصول على ماتريدونه من وصفات الحلو والحادق.