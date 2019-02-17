سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه...

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء، تمتد منذ نحو العام عندما قررت الحكومة تحرير سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ، وما أتبع ذلك من انخفاض كبير في قيمة الجنيه في تعاملات البنوك الرسمية، لكن الانخفاض الأكبر كان في سعر الجنيه السوداني داخل تعاملات السوق الموازية أو ما يعرف بأسم السوق الأسود.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود
يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 70 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 83 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 47.50 جنيه في مقابل 47.7375 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية.
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|مكان المعاملة
|سعر شراء الدولار في السودان
|سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني
|السوق الأسود
|70
|0
|الشيكات والحوالات الفورية
|83
|0
|البنك المركزي السوداني
|47.50
|47.7375
|شركات الصرافة
|47.50
|47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375
وعود من البنك المركزي بحل أزمة السيولة
تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية، وللعمل على حل تلك المشكلة صرحت مصادر من البنك المركزي بأنه يتم العمل الآن على ضخ سيولة مالية جديدة، ويتوقع العديد من تجار العملة العاملين في السوق الأسود حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، ويمكن أن يكون هذا التغيير أما بالسلب أو بالإيجاب، فلا أحد يعلم على سبيل اليقين هل يرتفع سعر الجنيه السوداني أو ينخفض عند حل أزمة الكاش، وكل هذه التوقعات في حالة صدق وتنفيذ تلك الأخبار الواردة من البنك المركزي.
الاضطرابات السياسية تؤثر على سعر الدولار في السودان
يشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهر مظاهرات في عدة مناطق، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث يتخوف العديد من التجار والمواطنين من فكرة التخلي عن العملة الأمريكية التي لديهم، كذلك يزيد الطلب على الدولار في الأسواق الرسمية والموازية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه، وفي هذا الشأن يعمل البنك المركزي حالياً على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان عبر البنوك الرسمية.
تحديث سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية
العملة الأمريكية مقابل العملة السودانية صباح اليوم في السوق الموازية تشهد استقرار واضح، حيث ثبات سعر الدولار في السودان على مختلف الأصعدة، سواء كان سوق أسود أو سوق رسمية.