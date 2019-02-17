أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود...

أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 70.00 الريال السعودي 18.20 اليورو 77.00 الدرهم الإماراتي 19.12 الريال القطري 19.15 الجنيه الاسترليني 87.25 الجنيه المصري 3.90 الدينار الكويتي 220.75 الريال العماني 147.84 الدينار البحريني 139.95 الدينار الليبي 34.15 الدولار الأسترالي 34.37

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4278 0.4299 0.4289 الجنيه الاسترليني 61.1247 61.4303 61.2775 الفرنك السويسري 47.1095 47.3450 47.2273 الدولار الكندي 35.8726 36.0520 35.9623 كرونة السويدية 5.1308 5.1565 5.1436 الكرونة النرويجية 5.4956 5.5231 5.5093 الكرون الدنماركي 7.1811 7.2170 7.1991 الدينار الكويتي 155.2795 156.0559 155.6677 الريال السعودي 12.6667 12.7300 12.6984 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.5829 53.8508 53.7168

التضخم يؤثر على سعر الجنيه السوداني مقابل العملات

تشهد السودان وتحديداً مع انفصال الجنوب رسمياً عام 2011 أزمة اقتصادية، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري، وبدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.

تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم

انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.