أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود...

أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.
أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم
تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي
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|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|الدولار الأمريكي
|70.00
|الريال السعودي
|18.20
|اليورو
|77.00
|الدرهم الإماراتي
|19.12
|الريال القطري
|19.15
|الجنيه الاسترليني
|87.25
|الجنيه المصري
|3.90
|الدينار الكويتي
|220.75
|الريال العماني
|147.84
|الدينار البحريني
|139.95
|الدينار الليبي
|34.15
|الدولار الأسترالي
|34.37
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم
يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
47.6188
|
الين الياباني
|
0.4278
|
0.4299
|
0.4289
|
الجنيه الاسترليني
|
61.1247
|
61.4303
|
61.2775
|
الفرنك السويسري
|
47.1095
|
47.3450
|
47.2273
|
الدولار الكندي
|
35.8726
|
36.0520
|
35.9623
|
كرونة السويدية
|
5.1308
|
5.1565
|
5.1436
|
الكرونة النرويجية
|
5.4956
|
5.5231
|
5.5093
|
الكرون الدنماركي
|
7.1811
|
7.2170
|
7.1991
|
الدينار الكويتي
|
155.2795
|
156.0559
|
155.6677
|
الريال السعودي
|
12.6667
|
12.7300
|
12.6984
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9333
|
12.9980
|
12.9656
|
الريال القطري
|
13.0448
|
13.1100
|
13.0774
|
الدينار البحريني
|
125.9613
|
126.5911
|
126.2762
|
ريال عماني
|
123.4087
|
124.0257
|
123.7172
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
64.7518
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
3.4515
|
اليورو
|
53.5829
|
53.8508
|
53.7168
التضخم يؤثر على سعر الجنيه السوداني مقابل العملات
تشهد السودان وتحديداً مع انفصال الجنوب رسمياً عام 2011 أزمة اقتصادية، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري، وبدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.
تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم
انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.