شاهد: تغير مفاجئ على شكل الفنان جواد العلي

بعد غيابه عن الاعلام والساحة الفنية عدة سنوات، ظهر الفنان السعودي جواد العلي على جمهوره بهيئة جديدة بدا فيها بشكل مختلف ولوك جديد غير معهود.

ولفت العلي انظار الكثيرين باللوك الجديد والمختلف عن الصورة المحفورة في مخيلة جمهوره، وبدا بملامح اكبر في العمر، مع تسربحة شعر شبابية، رعم ان الخصلات البيضاء تخللت شعره، بينما ترك شاربه المميز والذي لطالما اشتهر به.

وجاءت صورته تزامنا مع طرحه اغنية جديدة بعنوان "ما يهمه" عبر "يوتيوب"، حيث تفاعل معها جمهوره بشكل واسع، وعبروا عن شوقهم الكبير له ولصوته الحنون.

وحازت اطلالته الجديدة على اعجاب جمهوره وعلق القسم الاكبر من المتابعين على ظهوره بعد اختفائه عن الاعلام بالشعر الابيض الذي غير من شكله واعطاه هيبة وطلة جميلة. وفق "لها"