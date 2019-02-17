تراند اليوم : اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء الرعاية الإجتماعية 2019

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 و المشمولين بالرعاية الاجتماعية العاطلين عن العمل لجميع المحافظات العراقية ، حيث قامت بنشر الاسماء والكشوفات الرسمية عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وطالبت من جميع الصادرة اسمائهم باحضار الاوراق الازمهة لهم للاستفاة من الخدمات المقدمة لهم وصرف مستحقاتهم من الرعاية الاجتماعية.

وأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اطلاقها تقديم الاعتراضات للاسر المتقدمة للشمول من عام 2016 ممن اظهرت نتائج التخطيط ،انها فوق خط الفقر البالغ عددها (115340) اسرة وذلك ابتداء من يوم الاحد 17-2-2019 وحسب الجدول المعلن عبر الموقع الالكتروني للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة لديها.

وذكر وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات - عدا اقليم كردستان - ستبدأ باستقبال طلبات اعتراض الاسر المتقدمة للشمول ممن هي فوق خط الفقر ابتداء من يوم الاحد ١٧-٢-٢٠١٩ وحسب ما ورد بالجدول المعلن عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة لدى الوزارة والمتضمن: (اسم المعترض، واسم الام، والقسم، وتاريخ مراجعته القسم)، مضيفا ان اقسام بغداد ستستقبل يوميا (300) معترض بواقع (50) اسما لقسم المرأة ومثلها للرجل لوجود ستة اقسام في بغداد ثلاثة للرجل ومثلها للمرأة، اما اقسام المحافظات فستستقبل يوميا (200) معترض بواقع (100) للمرأة ومثلها للرجل لوجود قسمين في كل محافظة واحد للرجل ومثله للمرأة.

وقال الوزير ان آلية الاعتراض ستكون ممنهجة تبدأ بـ(يبلغ المواطن المرفوض، تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوما لدى اللجنة العليا مباشرة، تستلم اللجان الاعتراضات مباشرة، تقوم اللجان بالنظر في طلبات المعترضين خلال المدة القانونية، تقوم اللجان باصدار القرار خلال (15) يوما، استلام التظلمات للحالات المرفوضة من اللجنة العليا وفقا للقانون).

واكد عبد الزمان ان فتح باب الاعتراض جاء لاعطاء فرصة للاسر المتقدمة للشمول ممن لم يقدموا اعتراضا بسبب عدم تبليغهم، داعيا الاسر التي ستظهر اسماؤها الى الالتزام بموعد وتاريخ المراجعة منعا للاربكاك ومن اجل انسيابية العمل ، مطمئنا الاسر كافة ان حقوقها محفوظة، محذرا جميع الاسر التي ستظهر اسماؤها من التعامل مع المعقبين وضعاف النفوس ممن يدعون قدرتهم على انجاز المعاملات، طالبا من الاسر الابلاغ عن هؤلاء عبر الاتصال بالخط الساخن (1018) او ارسال المعلومات عبر البريد الالكتروني للوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية.

ويأتي فتح الاعتراضات ضمن منهجية وزير العمل القاضية بحسم ملف الشمول بصورة نهائية وحاسمة.