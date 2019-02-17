تراند اليوم : هل الاحد والاثنين عطله .. هل يوم غدا عطلة رسمية في العراق ؟! .. حقيقة تعطيل الدراسية يومي 17-18...

يتسائل الكثير من طلاب وطالبات العراق عن حقيقة تعطيل الدراسة في العراق غدا الاحد والاثنين في جميع مدارس العراق ، حيث ننشر لكم تفاصيل الكاملة والنهائية عن تعطيل الدراسة يومي الاحد والاثنين 17-18 فبراير 2019 .

فقد أعلن رئيس فرع نقابة المعلمين العراقيين في ميسان عبد الكريم حسن الساعدي ،السبت، بان الهيئات التعليمية والتدريسية ستلبي قرار المجلس المركزي لنقابة المعلمين للاضراب يومي ١٧-١٨ شباط للمطالبة باصلاح الواقع التعليمي.

وقال الساعدي في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه بان "دعوة النقابة لتنفيذ الاضراب من اجل تحقيق المطالَب المشروعة وسيكون تجمع الهيئات امام مقر فرع النقابة الاحد صباحاً وسط مدينة العمارة ، مضيفاً، بان الإصلاح التربوي هو هدف الجميع، وأنه لايوجد اَي تقاطع من قبل نقابته مع وزارة التربية" .

واضاف ان "المطالب ستركز على " الإصلاح في العملية التربوية مع شمولهم بتوزيع قطع الاراضي، الترفيع و العلاوة والاستحقاقات المالية من تاريخ استحقاقها، مشيرا ، الى ان نقابته لجأت إلى الإضراب بعد أن شعرت لا جدوى من المطالبات المتكرره من اصلاح الواقع التربوي الذي يعد رافدا أساسياً في تطوير وبناء المجتمع".

وتابع ان "الاضراب هو دعم للوزارة ، وقد بلغت النقابة الوزارة بشكل رسمي بالإضراب وأي اجراء قانوني لا يؤخذ بحق المعلمين كوّن ان قرار الاضراب دستوري وفق المادة ٣٨ من الدستور المتضمنة تكفل الدولة بما لايخل بالنظام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل والإضراب هو احد الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأي".

بدوره، اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الاحد والاثنين المقبلين في المحافظة.

وذكر بيان صحفي مقتضب لمياحي "وجهنا تربية واسط لمنح عموم الملاكات التربوية اجازة ليومي الاحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس ويستأنف الدوام الرسمي في الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 19/ 2/ 2019".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل فسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية واسط للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبناءً على الطلب المقدم من نقابة المعلمين حول استحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية للملاكات التعليمية في محافظة واسط لإيصال اصواتهم الى الجهات المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون انها تمثل حاجة ملحة لتلك الشريحة".