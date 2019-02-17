شاهد الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt...

مشاهدة الحلقة 135 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 134 واختطاف عثمان من قبل المغول والتهديد بقتله، ومهاجمة القبيلة ومحاولات قتل ارطغرل الذي يصر على الدفاع عن قبيلته، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 135 الآن كاملة مترجمة

تفاصيل الحلقة 135 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 135 من قيامة ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، فبعد مهاجمة المغول للقبيلة بوضوح واختطاف ابن ارطغرل باتت الأحداث غاية في الإثارة، من قبل المغول الذي يبدو أنهم لن يتوانوا عن فعل أي شئ من أجل الحصول على الصندوق الذي يحوي اسرار الدولة السلجوقية، وايضاً في الحصول على ذهب ضرائب الأناضول، وتحالف ارطغرل مع بركة خان من أجل القضاء على المغول، وسماع ابيليغي للحوار الذي دار بين بيبولات وقادة المغول واستطاعت منه أن تتعرف على مكان عثمان وباقي أطفال القبائل الأخرى المحتجزين.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الحلقة 135 موقع النور مترجمة من هنا

الآن متابعة الحلقة 135 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 136 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 20 فبراير.

الإعلان الأول للحلقة 136 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 136 ارطغرل الأكثر اثارة