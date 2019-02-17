نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأحد 17-2-2019 سعر الدولار واليورو الأوروبي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأحد 17-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.58 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.67 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.54 17.64 3 أيام كريدى أجريكول 17.53 17.63 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.52 17.62 يومين بنك المشرق 17.52 17.62 يومين بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 3 أيام بنك قناة السويس 17.51 17.61 يومين بنك البركة 17.51 17.61 يومين المصرف العربى الدولى 17.51 17.61 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.51 17.61 يومين المصرف المتحد 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.50 17.60 يومين البنك المصرى الخليجى 17.50 17.60 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.50 17.60 يومين بنك عودة 17.50 17.60 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.49 17.59 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.49 17.59 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 يومين بنك مصر 17.49 17.59 يومين البنك المركزى المصرى 17.49 17.62 يومين

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.90 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 19.86 البنك المركزى المصرى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 19.86 20.05 3 أيام بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 3 أيام كريدى أجريكول 19.72 19.89 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 19.71 19.88 يومين بنك المشرق 19.71 19.90 يومين بنك مصر إيران التنمية 19.71 19.96 يومين البنك المركزى المصرى 19.71 19.86 يومين المصرف العربى الدولى 19.70 19.89 3 أيام بنك بلوم 19.70 19.89 25 دقيقة المصرف المتحد 19.70 19.89 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.70 19.92 يومين بنك قناة السويس 19.70 19.89 يومين بنك الكويت الوطني NBK 19.70 19.92 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 19.69 19.91 يومين بنك عودة 19.69 19.88 يومين البنك المصرى الخليجى 19.68 19.91 يومين بنك مصر 19.68 19.87 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.68 19.89 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 19.68 19.93 يومين البنك الأهلى اليونانى 19.68 19.87 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.68 19.89 يومين اتش اس بى سى HSBC 19.67 19.89 يومين بنك الإسكندرية 19.66 19.91 يومين بنك البركة 19.65 19.96 يومين البنك الأهلي المصري 19.65 19.90 7 ساعات بنك التعمير والإسكان 19.62 20.00 يومين

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.69 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.69 4.73 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.67 4.69 يومين بنك مصر 4.67 4.69 يومين بنك بلوم 4.67 4.70 25 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 يومين بنك عودة 4.67 4.69 يومين البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 يومين بنك قناة السويس 4.66 4.70 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 يومين بنك المشرق 4.65 4.70 يومين كريدى أجريكول 4.65 4.70 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.69 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 يومين المصرف المتحد 4.64 4.70 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 يومين بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 3 أيام بنك الإسكندرية 4.63 4.68 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 يومين بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 3 أسابيع بنك البركة 4.59 4.73 يومين

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم الأحد 17-2-2019 في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.67 للشراء، و19.89 للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.13 للشراء، وسجل سعر البيع 13.28، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.