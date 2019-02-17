مباراة برشلونة القادمة بعد فوزه على بلد الوليد فى الدورى الاسبانى

مباراة برشلونة و بلد الوليد فى الدورى الأسبانى، فى الجولة الرابعة و العشرون، على ملعب الكامب نو، فريق برشلونة فى المركز الاول من جدول الدورى الاسبانى برصيد 51 نقطة، و يلاحقه نادى أتلتيكو مدريد الذى فاز فى هذه الجولة، و أصبح رصيده 47 نقطة، و فريق ريال مدريد رصيده 45 نقطة، و سيلعب غدا مع جيرونا، بلد الوليد رصيده 26 نقطة,

موعد مباراة برشلونة و بلد الوليد

ستبدأ مباراة برشلونة و بلد الوليد فى تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا ربع بتوقيت السعودية، على ملعب الكامب نو.

الشوط الاول

النتيجة 0/0

د 16 النتيجة مازالت تعادل سلبى

د 24 برشلونة يهاجم بشدة و النتيجة تعادل سلبى

د 39 مازال برشلونة يحاول احراز اهداف

انتهى الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف

د 52 النتيجة برشلونة متقدم بهدف من ضربة جزاء أحرزه ميسى

انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شىء

مباراة برشلونة القادمة

مباراة برشلونة القادمة فى دورى أبطال أوروبا ضد فريق ليون يوم الثلاثاء 19 فبراير 209