جدول ترتيب الفرق في الدوري بعد فوز الأهلي على الإنتاج اليوم

نشرت مواقع الأخبار الالكترونية جدول ترتيب الفرق المشتركة في مسابقة الدوري المصري، حيث أنه بعد أن انتهى النادي الأهلي من أداء مباراة اليوم أمام نادي الإنتاج الحربي، وتقابل الفريقين اليوم على إستاد بترو سبورت، وأن المباراة كانت الجولة 22 من مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي على الإنتاج بهدف واحد مقابل لا شيء.

حيث أنه بعد فوز النادي الأهلي يستمر نادي الزمالك في صدارة جدول ترتيب الفرق، بعد أن رفع رصيده حتى وصل إلى 48 نقطة، ومازال نادي بيراميدز عند المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والنادي الأهلي يحتل المركز الثالث 42 نقطة.

ويذكر بأن نادي الزمالك ما زال لديه مباراتين مؤجلتين أمام كل من فريق نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي، وبعد فوز النادي الأهلي أمام الإنتاج، يظل له 3 مباريات مؤجلة، ويحل فريق نادي المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.