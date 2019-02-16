بث مباشر مباراة ميلان و اتلانتا مشاهدة الأسطورة أون لاين milan كورة لايف

بث مباشر مباراة ميلان و اتلانتا فى الجولة الرابعة و العشرون من الدورى الايطالى لكرة القدم، ستقام هذه المباراة على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا، مباراة قوية بين فريقين يتنافسان على المركز الرابع فى جدول الدورى الايطالى، الذى يوجد به ميلان رابعاً برصيد 39 نقطة، يليه أتلانتا برصيد 38 نقطة، و المباراة ستشهد اثارة و ندية، و محاولة كل فريق لخطف الثلاث نقاط من الأخر، فريق يوفنتوس يتصدر الدورى من بدايته بفارق كبيره عن مطارديه.

موعد مباراة ميلان و اتلانتا فى الدورى الايطالى

سيكون توقيت مباراة ميلان و اتلانتا هو التاسعة و النصف بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

رابط البث المباشر مباراة ميلان و اتلانتا

الشوط الاول

د 3 و النتيجة 0/0

Advertisements

د العاشرة و النتيجة حتى الأن تعادل سلبى

مارتن دي رون لاعب أتلانتا حصل على انذار فى الدقيقة 10

ريمو فريلير تقدم بهدف لفريق أتلانتا فى الدقيقة 33 من الشوط الأول

انتهى الشوط الاول 1/1 بين الفريقين

د 54 النتيجة مازالت النتيجة حتى الان التعادل الايجابى 1/1