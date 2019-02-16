مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني… بث مباشر يلا شوت بلس الجديد

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مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني، نشرت صحيفة ”آس“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ميسي يمكن أن يكون خارج قائمة البارسا لمواجهة بلد الوليد، من أجل الراحة، وليكون جاهزًا 100% لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم إشبيلية والكلاسيكو مرتين.

بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني أشارت التقرير إلى أن الغياب لن يقتصر على ميسي فقط، فمن الممكن أن يقوم فالفيردي المدير الفني بإراحة هناك مثلًا سواريز، بيكيه، لينغليت، بوسكيتس وراكيتيتش.

مباراه برشلونه وبلد الوليد مباشر في الدوري الإسباني وجاءت تلك الغيابات مع إمكانية مشاركة عثمان ديمبلي أساسيًا لأول مرة منذ أربعة أسابيع، وهو العامل الذي سيعيد للفريق سرعته القصوى مرة أخرى.

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