تعليق الفنانة لداليا البحيري بعد حكم تأجيل استئناف الحكم بحبسها

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم السبت، بصدور قرار يشما تأجيل حكم حبس الفنانة داليا البحيري لمدة عامين ليوم 6 ابريل القادم، حتى يتم الانتهاء كليا من أوراق التصالح التي توجد أمام وزير المالية.

حيث حضرت المحكمة اليوم الفنانة داليا البحيري بصحبة المحامي الخاص بها الدكتور اشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، وطلب المحامي من هيئة القضاء التصالح مع وزير المالية أثناء إجراءات الاستئناف على حكم الحبس، والاتهام المنسوب لها بإخفاء أوراق تثبت إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، وذلك خلال الفحص الضريبي للإيرادات لعام 2015.

كما حرصت الفنانة داليا البحيري على أن توجه كلمة شكر لمحاميها أشرف عبد العزيز من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل فيس بوك، بنشر صورة تجمعهم معا معلقة على الصورة قائلة: “رجل في زمن ندر فيه الرجال.. أتشرف أن هذا الرجل هو محامي الشخصي وأخي العزيز وسندي”.