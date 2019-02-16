الأن مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر… يلا شوت برشلونة وبلد الوليد بث مباشر على beIN...

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رابط بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد

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نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد

انطلاق مباراة #برشلونة بلد الوليد في الكامب نو

الدقيقة 42 هدف أول لفريق برشلونة عن طريق ميسي.

نهاية الشوط الأول

استراحة

يلا شوت مباراة برشلونة وبلد الوليد – yalla shoot تقام اليوم مباراة من مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني السبت الموافق 16 من فبراير/ شباط 2019 يلا كورة مباراة برشلونة وبلد الوليد – yallakora على استاد الكامب نو بين فريقي برشلونة وبلد الوليد في الجولة 24 من الدوري الإسباني 2018- 2019 الموافق 11 من جمادى الآخرة 1440 هـ.