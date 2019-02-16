حقيقة وفاة والد علاء و عبد الرزاق الشابي

كشفت مصادر إعلامية تونسية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاة والد الإعلاميين علاء وعبد الرزاق الشابي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت قناة التاسعة التلفزيونية التونسية، وفاة والد المذيعين علاء وعبد الرازق الشابي، دون ذكر أي تفاصيل حول سبب الوفاة.

وقالت القناة : "فجع الاعلاميين عبد الرزاق وعلاء الشابي في وفاة والدهما الذي توفاه الأجل المحتوم عشية اليوم السبت"، متقدمة بتعازيها الحارة الى عبد الرزاق وعلاء وكافة العائلة.

يشار إلى أن "علاء الشابي هو مذيع تونسي شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، كان أشهرها برنامج عندي ما نقلك وحوار خاص، مع قناة التونسية".

أما شقيقه عبد الرزاق الشّابي هو مذيع تونسي بقناة التاسعة يقدّم البرنامج الحواري "عندي منقلك".