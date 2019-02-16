Arabs Got Talent “بث مباشرMBC Iraq ” ارب قوت تالنت الموسم السادس 16-2-2019 موعد ارب قوت تالنت .. شاهد ارب قوت تالنت 2019 MBC4

دقائق قليلة وتبدأ اولى حلقات الموسم السادس من البرنامج المميز برنامج المواهب العربي “ارب قوت تالنت” فيي موسمه السادس للعام 2019 على قناتي ام بي سي اربعة وقناة ام بي سي العراق .

ارب قوت تالنت الموسم السادس من خلال الرابط التالي .

حيث تنطلق الحلقة الاولى من موسم ارب جوت تالند 2019 اليوم السبت في تمام الساعة 9:00م بتوقيت السعودية و الساعة 6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية .

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هذا ويشارك في الموسم السادس من برنامج المواهب ارب جوت تالنت كل من الفنانة نجوى كرم واحمد حلمي و على جابر.