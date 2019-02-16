مرفق حلقة السبت: موعد برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية

يناقش برنامج ياهلا الذي يبث على قناة روتانا خليجية، القضايا الساخنة لحظة وقوعها والمواضيع التي تهم المجتمع العربي وخاصة السعودي عبر التقارير الميدانية وطرح المشكلات والقضايا الاجتماعية والإنسانية ومحاولة معالجتها.

يعرض البرنامج يومياً على خليجية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

وفي حلقة الجمعة، أكد الكاتب الصحفي حماد السهلي، أن مشكلة العمالة المنزلية مشكلة أزلية، إذ تسببت بعض شركات الاستقدام في تضخيمها بسياسات غير مسؤولة، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

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وأضاف، أن "شركات الاستقدام جرأت الدول المصدرة للعمالة علينا، وجعلتها تضع علينا شروط قاسية، دون أن تضمن حق السعودي".