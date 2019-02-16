ملخص ونتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 في كأس زايد للأندية

انتهت منذ قليل مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري، وذلك في دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، حيث نجح نادي الهلال السعودي في الفوز على نظيرة نادي الاتحاد السكندري المصري، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود “ملعب الرعب”.

وقد اقترب نادي الهلال السعودي من التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الكروي الحالي، بعد الفوز الكبير على نظيرة نادي الاتحاد السكندري، حيث يحتاج التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من ثلاثة أهداف في مباراة الإياب من أجل التأهل.

وقد سجل ثلاثية نادي الهلال السعودي في مواجهة اليوم، اللاعب كارلوس إدواردو، في الدقيقة 14 من عمر شوط المباراة الأول، كما سجل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس، هدفين في الدقيقة 31 والدقيقة 41 من عمر شوط المباراة الأول، لينجح الزعيم في مواصلة سلسلى انتصاراته في الموسم الكروي الحالي، ليتمكن الزعيم من الاقتراب من تحقيق أول بطولة له في الموسم الكروي الحالي، وهي البطولة الأهم عربياً.