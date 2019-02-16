بعد فوزه على مولودية الجزائر تعرف على مباراة المريخ القادمة

مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم السبت في مباراة الذهاب فى ربع نهائي كأس زايد لأندية الأبطال، نادى المريخ السودانى فاز فى دور الستة عشر على نادى اتحاد الجزائر الجزائرى، بينما نادى مولدية الجزائر فاز على نادى النصر السعودى، و اليوم سيسعى كل فريق للفوز و بلوغ دور الثمانية، المباراة مقامة على ملعب نادى المريخ.

موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر

سيبدأ لقاء المريخ ومولودية الجزائر فى تمام السابعة بتوقيت السودان و القاهرة، السادسة بتوقيت الجزائر، الثامنة بتوقيت السعودية.

النتيجة 1/0 لصالح المريخ السودانى

الد قيقة 40 من أحداث الشوط الأول و النتيجة أصبحت تقدم المريخ بهدفين

الشوط الاول اقترب من نهايته المريخ متقدم حتى الان بهدفين

د 49 من الشوط الثانى المريخ متقدم حتى الان بهدفين مقابل لا شىء

د 56 محاولات هجومية مستمرة من نادى المريخ لاحراز الهدف الثالث

د 71 و النتيجة أصبحت تقدم المريخ السودانى بثلاثة أهداف نظيفة

د 81 مازال نادى المريخ متقد على مولدية الجزائر 3/0

انتهت المباراة 3/0 لصالح المريخ

مباراة المريخ القادمة

مباراة المريخ القادمة ستكون مع فريق هلال الابيض فى الدورى السودانى يوم السبت 23 فبراير