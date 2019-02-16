نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال اليوم 16/2/2019

يلتقي اليوم الهلال “الزعيم” السعودي مع الاتحاد السكندري المصري “سيد البلد” في مباراة قوية في ذهاب دور الثمانية من بطولة أبطال العرب المسماة بكأس زايد للأبطال حيث تحظى المباراة بشعبية جماهيرية من الطرفين فالزعيم له قاعدة جماهيرية في شتى أنحاء الممكلة كما يتمتع الاتحاد بشعبية جماهيرية في مصر لاسيما مدينة الأسكندرية.

وتقام مباراة الذهاب على أرض الهلال في وسط أنصاره بينما ستكون مباراة العودة في مدينة الإسكندرية بعد أيام، وتأمل جماهير الزعيم في حسم المباراة بنتيجة كبيرة وعدم تلقي أهداف ليساعد ذلك في تخطي هذا الدور بنسبة كبيرة.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري

ويأمل الاتحاد في مواصلة مشواره الصعب بنجاح في هذه البطولة فالاتحاد قد أقصى بطل افريقيا 2018 “الترجي” ثم الزمالك ووضعته القرعة مع الهلال الذي وصفه حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بأنه أقوى أندية العرب في الوقت الحالي، فهل سيتمكن الاتحاد من اقصاء الهلال واستكمال المغامرة العربية التي يقودها أبناء الثغر أم سيتوقف مشوارهم في البطولة عند هذا الدور.

الهلال والاتحاد السكندري

وتضم غيابات الهلال نجم الفريق نواف العابد وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق لالتهابات البطن التي أجبرته على بدء برنامج علاجي لها، كما يغيب عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري أيضا عن هذه المواجهة حيث قرر المدير الفني اراحة الأخير لمباراة الدوري أمام الاتحاد.

مشوار الهلال

وعن مشوار الهلال فالهلال خاض 4 مواجهات قبل مباراة اليوم في البطولة فاز بها جميعا ذهابا وإيابا أمام النفط العراقي ومن قبله الشباب العماني، وهو ما يمثل عامل ضغط على الاتحاد لقوة الفريق حيث يحتل الهلال المركز الأول في الدوري وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وينطلق لقاء اليوم في تمام السايعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

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