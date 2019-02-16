تعرف على نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري في كأس زايد للأندية الأبطال

يلتقي اليوم الهلال السعودي مع نظيره الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقد وصلت البطولة إلى الدور ربع النهائي، وقد سافر الاتحاد السكندري إلى السعودية للعب المباراة على ملعب الهلال في استاد جامعة الملك سعود حيث أن هذه المباراة هي مباراة الذهاب والعودة ستكون في مصر.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بعرض اللقاء عبر شاشتها التي تنقل مباريات البطولة كلها.

الهلال والاتحاد السكندري

يتصدر نادي الهلال المركز الأول في الدوري بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني عشر من الدوري، وقد أخرج الهلال النفط في الدور الماضي من البطولة بينما أخرج الاتحاد السكندري الزمالك أول الدوري حالياً بضربات الجزاء الترجيحية.

مدرب الهلال

وقد حذر مدرب الهلال لاعبيه من الخط الهجومي لنادي الاتحاد وخطورة السماح لهم بالهجمات المعاكسة، كما حرص على أهمية تكوين الهجمات بطريقة منظمة وضرورة تسجيل أهداف على ملعبهم ومحاصرة الاتحاد داخل محيط الرعب.

نتيجة المباراة: