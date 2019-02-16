يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت كاونتي بث مباشر الاسطورة hd اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت كاونتي بث مباشر فى كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مانشستر سيتى أحد أندية القمة فى الدورى الانجليزى، يتقابل مع أححد أندية التشامبيونشيب فى الدرجة الثانية الإنجليزية في الجولة الخامسة، جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي يستعد لمواجهة فريق شالكة الألماني، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 إطار منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت 16 فبراير

المباراة فى الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، الثامنة و النصف بتوقيت السعودية و قطر، المباراة ستقام على قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، و يعلق على المباراة المعلق خالد الحدي.

البث المباشر للمباراة

د 33 النتيجة 0/0

د 37 و مازال التعادل سلبى حتى الان

انتهى الشوط الاول 0/0

استراحة و فى انتظار بداية الشوط الثانى من المباراة

د 55 ليروي ساني أحرز الهدف الأول للمان سيتى

د 68 النتيجة حتى الان 1/0 للمان سيتى