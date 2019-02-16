“استقبال” تردد قناة MTV Lebanon إم تي في اللبنانية على النايل سات تحديث 2019

الآن حدْث تردد قناة إم تي في اللبنانية mtv على النايل سات، حيث، تًعد قناة MTV Lebanon من الفضائيات اللبنانية التي حققت رواجاً كبيراً لدى المشاهد العربي في كل مكان، حيث تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والغنائية وتهتم أكثر ببرامج الفن العربي واللبناني، مما يجعلها تصنف كأحد الفضائيات التي تميل للطابع الفني أكثر من أي تصنيف أخر.

تردد قناة mtv لبنان

القمر التردد الترميز نايل سات 11938 v 27500

هذا هو تردد قناة MTV Lebanon إم تي في اللبنانية على النايل سات ويمكنكم استقبالها بكل سهول بإشارة قوية، وتبث قناة mtv اللبنانية برمجها على النايل سات بجودة عالية ويمكن مشاهدة برامج القناة من جميع أرجاء الوطن العربي بإشارة قوية.

وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساء كل جمعة بتوقيت لبنان، يطل عليكم برنامج “بيت الكل” مع الإعلامي عادل كرم.

وتقدم قناة إم تي في برامج إخبارية متنوعة بالإضافة للنشرات الإخبارية على مدار الساعة، والتي تناقش العديد من القضايا العربية، وتقوم القناة بتغطية الاحداث اللبنانية والتي يعاني منها المواطن اللبناني والسياسية اللبنانية والأحزاب المختلفة على شاشتها، وتبث القناة بجودة شاشة اتش دي.

القناة ما زالت تبث على التردد هذا، وأى تغيير في التردد سنقوم من خلال تلك المقالة بتغييره مباشرة، فكونوا متابعين معنا.