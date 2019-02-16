هنا تردد قناة بي اوت كيو الرياضية beoutq sport فبراير 2019……شاهد مبارايات البطولات...

تردد قناة بي اوت كيو الرياضية beoutq 2019، هو أحد أكثر الترددات بحثاً من قبل عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، حيث جاء تردد قناة بي أوت كيو كواحد من الترددات التي تحتل مقدمة موقع البحث الشهير جوجل، وإن دل هذا على شيء، فإنه يدل على ما تحظى به قناة بي اوت كيو beoutq من نسبة مشاهدات عالية، لا نبالغ في القول إن قولنا أن مشاهدات قناة بي أوت كيو قد تصل إلى الملايين.

ونظراً لما يحظى به تردد قناة بي أوت كيو من أهمية كبيرة لديكم أعزائنا القراء، فسوف نتطرق في هذا المقال إلى كل ما يهمكم فيما يتعلق بتردد قناة بي أوت كيو فتابعونا.

نستمر معكم عبر موقعنا عرب فور نيوز ومتابعة كل جديد وكل ما يخص تردد قناة بي أوت كيو، حيث يمكنكم ضبط التردد الخاص بقناة beoutq بكل سهولة من خلال الجدول الخاص بتردد القناة والموضح داخل المقال، كما نرحب بوجودكم معنا وإبداء كافة الآراء والاستفسارات بخصوص ضبط القناة من خلال التعليقات أسفل المقال.

قناة بي اوت كيو beoutq

قناة بي اوت كيو هي واحدة من مجموعة قنوات تملكها شركة كوبية تدعى بي اوت كيو beoutq، تزعم شركة beoutq أنها تحارب الإحتكار، ولهذا فهي تعمل على قرصنة المبارايات التي تملك قناة بي إن سبورتس حق إذاعتها، تنقل قنوات beoutq المبارايات من قنوات bein sports ولكتها تنقلها متأخرة ثواني قليلة عن قنوات بي إن سبورتس وذلك كي تقوم بالتغطية على شعار bein sports، وتبث قناة بي اوت كيو عن طريق قمر صناعي ولا تكون هناك حاجة لإستخدام الإنترنت.

تردد قناة بي اوت كيو

تنقل قناة بي اوت كيو أِشهر مبارايات كرة القدم في العالم مثل مبارايات الدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وبطولة أفريقيا للأندية، وتبث قناة beoutq على عرب سات بشكل مشفر، ولكتها تفتح بين الحين والأخر للجميع و تفتح على بعض الأجهزة عن طريق اشتراك رسمي أو شيرينج، وتتهم قنوات bein sports قناة بي اوت كيو بقرصنة مباراياتها، ولكن الجهات الدولية المختصة بالحكم في مثل هذه الأمور لم تحدد بعد.

تردد قناة beoutq

الجدير بالذكر أن باقة قنوات beoutq والتي تشتمل على عشرة قنوات لا تستقبل إلا على القمر الصناعي عرب سات، حيث لا يمكن استقبال الباقة على القمر الصناعي نايل سات، ولا تعمل باقة قنوات بي اوت كيو إلا على أنواع معينة من الريسيفرات حيث تعمل بتقنية عالية الجودة وتبلغ h265 والتي تتميز بها ريسيفرات معينة، ويمكنكم ضبط قناة بي اوت كيو على أجهزتكم عن طريق التردد المبين في الجدول التالي:-

التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ 12207 v 27500 5/6 11919 h 27500 5/6 12380 h 27500 5/6

تردد قناة beoutq الجديد 2019

لضبط أجهزتكم لإستقبال قناة بي أوت كيو beoutq يمكنكم استخدام التردد المبين في الجدول بالأعلى، كما أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها بالإعتبار عند استقبال تردد قناة بي اوت كيو، ولقد أوجزناها لكم في النقاط التالية:-

ترددات قناة بي اوت كيو تستقبل على بعض الأجهزة فقط.

يجب أن يستقبل تردد قناة beoutq على ريسيفر يدعم تقنية h 265 وبالتالي يجب أن يكون ريسيفر حديث.

للحصول على قوة اشارة فوق 90 وضمان عدم التقطيع لقناة بي اوت كيو يلزم طبق 120 سم على الأقل.

الريسيفرات الداعمة لقناة beoutq

كما ذكرنا سابقا أن تردد قناة بي اوت كيو يلزم ريسيفر حديث يعمل بتقنية h 265 ويوجد أنواع عديدة من الريسيفرات تصلح لإستقبال تردد قناة beoutq ولعل من أبرز تلك الريسيفرات ما يلي:-

ستار سات 2000 أكستريم.

ستار سات 90000 أكستريم.

تايجر T8 .

كيو ماكس H7 .

يذكر أن إدارة سيرفر فور أحد أِشهر سيرفرات الشيرنج حول العالم، أعلنت أنه يمكن استقبال تردد قناة بي أوت كيو عبر ريسيفراتها.

ريسيفر سيناتور999 .

تايجر T800 .

أعزائنا القراء متابعي عرب نيوز في كل مكان، سوف نكون معكم لحظة بلحظة في حال أي تغيير يطرأ على تردد قناة بي اوت كيو فتابعونا.