الآن online: بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري| مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر| الهلال...

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري الاسطورة يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف سوبر كورة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري، يلتقي اليوم الهلال السعودي مع نظيره الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقد وصلت البطولة إلى الدور ربع النهائي، وقد سافر الاتحاد السكندري إلى السعودية للعب المباراة على ملعب الهلال في استاد جامعة الملك سعود حيث أن هذه المباراة هي مباراة الذهاب والعودة ستكون في مصر.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر كورة ستار يلا شوت، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بعرض اللقاء عبر شاشتها التي تنقل مباريات البطولة كلها.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر

بث مباشر الهلال والاتحاد كورة لايف كورة جول، يتصدر نادي الهلال المركز الأول في الدوري بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني عشر من الدوري، وقد أخرج الهلال النفط في الدور الماضي من البطولة بينما أخرج الاتحاد السكندري الزمالك أول الدوري حالياً بضربات الجزاء الترجيحية.

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وقد حذر مدرب الهلال لاعبيه من الخط الهجومي لنادي الاتحاد وخطورة السماح لهم بالهجمات المعاكسة، كما حرص على أهمية تكوين الهجمات بطريقة منظمة وضرورة تسجيل أهداف على ملعبهم ومحاصرة الاتحاد داخل محيط الرعب، مشاهدة الهلال والاتحاد مباشر يلا شوت.

نتيجة المباراة:

تنطلق المباراة بعد قليل

نزل لاعبو الفريقين لملعب المباراة

الدقيقة 8: سيطرة للهلال على المباراة في الدقائق الأولى

الدقيقة 15: الهدف الأول للهلال بقدم اللاعب كارلوس إدواردو

الدقيقة 32: الهلال يحرز الهدف الثاني بقدم جوميز

الدقيقة 42: الهلال يرفع رصيده لثلاث أهداف في مباراة اليوم بقدم جوميز.

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