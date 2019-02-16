بث مباشر يلا شوت يوتيوب| مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع|  كورة...

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ يلا شوت من المباريات الهامة التي تقام في الدور ربع النهائي من كأس زايد 2018- 2019 اليوم السبت الموافق 16 من فبراير/ شباط 2019 بث مباشر مباراة مولودية الجزائر والمريخ بدون تقطيع بين فريقي المريخ السوداني ومولودية الجزائر على استاد القلعة في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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وسيكون “العميد” مولودية مطالبا بالظهور بوجهه الحقيقي أمام تشكيلة سودانية صعبة التعامل معها في ملعب أم درمان بالسودان