ابرز المعلومات الهامة عن نظام الثانوية العامة الجديد والامتحانات الالكترونية عن طريق التابلت

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه سوف يتم أداء الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي في شهر مارس المقبل لتدريب الطلاب على أداء الامتحان على نظام التقويم الجديد “الالكتروني” بواسطة اجهزة التابلت الجاري توزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوي لجميع محافظات مصر ما عدا طلاب المدارس الدولية و وطلاب المقيدين بالمنازل، كما أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم موضحا أنه لا يوجد رسوب في المنظومة الجديدة للصف الأول والثاني الثانوي، ولكنه سوف يؤثر على المجموع التراكمي وان الامتحان سوف يجري على مستوى المدرسة وسوف نوضح لكم في السطور التالية أبرز المعلومات الهامة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي والدكتورة دينا البرعي بخصوص النظام الالكتروني الجديد.

اهم المعلومات عن النظام الالكتروني الجديد

يعتمد هذا النظام على التقييم التراكمي للمرحلة الثانوية كاملة ماعدا الصف الاول الثانوي لعام 2018/2019 فقط.

يبدأ الامتحان فى منهج الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير حتى شهر مارس.

لا يترتب على الامتحانات النجاح او الرسوب انما لتدريب الطلاب على النظام الجديد.

تعتمد الأسئلة على الفهم و مهارات التفكير العليا، وليس على الحفظ والتلقين.

صمم الامتحان بنظام بنك الأسئلة الذي يضم الآلاف من الأسئلة في كل مادة.

اتاحة دخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

مسجل على كل جهاز تابلت رقم السيريال الخاص بكل طالب لا يمكن للطالب إرسال الإجابة لأي شخص.

تعلن النتيجة عن طريق التابلت الخاص بكل طالب.

لا يوجد تسريب للامتحانات في هذا النظام، حيث يرسل الامتحان لجهاز الطالب عن طريق بنك الاسئلة في لحظة بدء الامتحان.

أسئلة الاختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ تصحح الكترونيا.

يجب اختيار اجابة واحدة في الاختيار من المتعدد، وفي حالة اختيار إجابتين يلغي درجة السؤال كاملة.

ترسل الأسئلة المقالية لاثنين من المعلمين في أماكن مختلفة لتصحيحها.

في حالة اختلاف درجات الطالب بين المعلمين تحسب الدرجة الاعلى او يصحح الامتحان عن طريق معلم ثالث.

يتم أداء 4 امتحانات في السنة الدراسية لكل مادة دراسية اثنين في الفصل الدراسي الأول وتحسب الدرجة الأعلى بين الامتحانين، والامتحانين الآخرين في فصل الدراسي الثاني وتحتسب الدرجة الأعلى بينهما أيضا.

الامتحان يجري على مستوى المدرسة ويختلف من مدرسة لأخرى.

نظام الثانوية العامة الجديد