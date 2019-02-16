يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال و الاتحاد بث مباشر كورة لايف رابط yalla shoot

مشاهدة مباراة الهلال السعودى و الاتحاد بث مباشر، المباراة فى ذهاب الدور ربع النهائي فى اطار بطولة كأس زايد للأندية الأبطال،المباراة سوف تٌلعب على استاد جامعه الملك سعود بالرياض، الهلال فى قمة جدول الدورى السعودى، و يريد الفوز اليوم قبل مباراة العودة التى ستقام فى مصر، فريق الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة طيبة، و قد سبق و فاز على الزمالك فى البطولة العربية

موعد مباراة الهلال و الاتحاد

مباراة الهلال و الاتحاد ستنطلق فى السابعة و النصف بتوقيت السعودية، السادسة و النصف بتوقيت القاهرة، الثامنة و النصف بتوقيت دولة الامارات.

القناة الناقلة لمباراة الهلال و الاتحاد ومعلقي مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

سيتم نقل المباراة على قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة و ستكون المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

شاهد بث مباشر مباراة الهلال و الاتحاد