تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الناقلة لمباريات كأس زايد للاندية الأبطال

ننشر لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD، و التى تقوم بنقل جميع مباريات كأس زايد للاندية الأبطال، و هى تتبع دولة الامارات العربية المتحدة، و شركة أبوظبى للاعلام، و هى من القنوات الرياضية الرائدة فى العالم،تحتوى على ثمانية قنوات فضائية، أربع قنوات منهم تبث البرامج و المباريات مجانامجاناً و و هناك أيضا قناتين مشفرتين، كما توجد قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة، تبث العديد من البطولات العالمية و العربية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD

جميع ترددات قناة ابو ظبي الرياضية ننشر لكم من خلال هذا الجدولاضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD

القناة التردد القمر ابو ظبي سبورت hd 12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd 12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500 نايل سات

و تنقل قنوات أبوظبى مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، كما تبث أيضا دوري الخليج العربي و العديدة من البطولات العالمية .