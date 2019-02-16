الاسطورة لايف.. الآن رابط مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون...

الاسطورة لايف مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، يلتقي اليوم السبت في ربع نهائي كأس زايد لأندية الأبطال 2018/2018، فريق المريخ نظيره فريق مولودية الجزائر، مباراة نارية ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، لنتعرف على تفاصيل اللقاء من موعد وقنوات ناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة المريخ ومولودية الجزائر اونلاين.

مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر

كورة لايف مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر، والجدير بالذكر أن الفريقان قد خاضوا ثلاث مواجهات سابقة، حيث فاز المريخ على نظيره مولوديه الجزائر في دوري ابطال العرب في 2005 بهدف دون رد، وفي مباراة الإياب من دوري ابطال العرب، هزم مولودية الجزائر المريخ بنتيجة 2-0، الذي سجلهم حينها دهام نور الدين، يلا شوت مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر.

موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم و8:00 مساء بتوقيت الجزائر، بينما يتم بثها مباشرة عبر قناه أبو ظبي 2، وسوف يعلق على مباراة المريخ ومولوديه الجزائر اليوم عامر عبد الله وكذلك احمد الحامد.

مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر