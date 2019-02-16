بجودة HD أبوظبي 1 Zayed Cup مشاهدة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر بدون تقطيع |كورة لايف بدون...

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بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم

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الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الامبراطورية ويحل فريق الاتحاد فى المركز العاشر بالدورى المصرى برصيد 24 نقطة، وكان الفريق قد حقق فوزا فى لقاء الجولة الأخيرة بالدورى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3-1، و الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر كورة لايف كان الفريق قد تخطى جاره فريق الزمالك من دور ال16 بعد حسم التأهل بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندرى

الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الامبراطورية تقام مباراة ذهاب دور ربع نهائى كأس زايد بين فريق الهلال والاتحاد السكندرى يوم السبت 16/2/2019، الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الامبراطورية وتنطلق المباراة فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الامبراطورية وفى الساعة السابعة والنصف بتوقيت الدولى للملكة العربية السعودية، الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر كورة لايف وفى تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الامبراطورية غرينتش الدولى.

القنوات الناقلة للقاء الهلال والاتحاد السكندرى

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رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري

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