موعد الحلقة الأولى من برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس - القنوات الناقلة

من المقرر أن تُعرض، اليوم السبت، أولى حلقات الموسم السادس من برنامج اراب جوت تالنت، على قناة "ام بي سي مصر" و "ام بي سي العراق"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ونشرت القناة برومو الموسم السادس من "عرب غوت تالنت"، وقالت نجوى كرم حول استعدادات الموسم السادس:" يمتاز هذا الموسم بجرأة المواهب ونوعيّتها، إذ لمسنا استيعاباً أكبر من المتقدِّمين لفكرة البرنامج، ما انعكس على طبيعة المواهب غير التقليدية وتنوّعها، إن جاز التعبير".

وتستعرض لجنة التحكيم المواهب المُشارِكة وتمتلك قرارَي التأهيل أو الاستبعاد، وميّزة "البَزر الذهبي" الذي يستمرّ هذا الموسم بصلاحيّاته الاستثنائية مُتيحاً لأعضاء لجنة التحكيم استخدامه لمرّة واحدة فقط في كل حلقة من مرحلة الاختبارات الأولية.