مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الاسطورة livehd7 يلا شوت اونلاين بدون تقطيع في كأس زايد كورة لايف ستار، ينتظر مشجعون كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة قوية وهامة من مباريات كأس زايد للأندية، والتي سوف تقيم على ملعب جامعه الملك سعود في الرياض،والتي تجمع بين فريق الاتحاد وفريق الهلال السعودي ضمن إطار منافسات ربع نهائي كأس زايد للأندية، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري اونلاين.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري لعب موسما جيدا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، وحتى وقتنا هذا وبعد 22 جولة، تمكن الاتحاد من البقاء في المنطقة الدافئة، كما أنه يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة، بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 وانهزم في 8 مواجهات، من ناحية أخرى يحتل فريق الهلال الصدارة، كما يعتبر اقوي هجوم ب51 هدفا في البطولة المحلية، ولم يدخل مرماه غير 22 هدفا فقط، يلا شوت مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

وقد تقرر أن تبدأ اللقاء في الأوقات الأتية:-

الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة السعودية

الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات

على ان تقوم قناة أبو ظبي الرياضية 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري