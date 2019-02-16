مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر الاسطورة Merreikh يلا شوت اونلاين| المريخ ضد...

ننقل مباراة المريخ السوداني ومولودية الجزائر بث مباشر اليوم السبت 16 فبراير أون لاين في إياب دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث يستضيف المريخ نظيره المولودية على ملعبه المتواجد بالعاصمة السودانية، وسط حضور جماهيري كبير يتوقع أن يتجاوز 40 ألف مُتفرج من المدرجات، وسنضع لكم رابط بث حي مباشرة لمشاهدة مباراة المريخ والمولودية بالتعليق العربي وبجودة عالية في كأس زايد.مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر

مشاهدة المريخ ومولودية الجزائر بث مباشر

ينتظر مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر ملايين من عشاق الفريقين في الوطن العربي، حيث يأمل المريخ في استغلال النتيجة الإيجابية التي عاد بها من لقاء الذهاب بعدما تعادل سلباً، أما مولودية الجزائر فسيحاول خطف الانتصار من عقر دار الفريق السوداني أو الخروج بتعادل إيجابي على أقل تقدير من أجل بلوع نصف نهائي المسابقة.

موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة لها

يبدأ موعد مباراة المريخ والمولودية في لقاء العودة من دور ربع النهائي لمباريات البطولة العربية في الساعة السابعة مساءا بتوقيت السودان، الثامنة مساءا بتوقيت السعودية، وستكون المباراة منقولة عبر قناة ابو ظبي الرياضية صاحبة حقوق نقل جميع مباريات البطولة، وسيتولى التعليق على المواجهة المرتقبة كلاً من المعلق عامر عبد الله وأحمد حامد.

المريخ ضد المولودية يلا شوت

قبل مشاهدة مباراة المريخ والمولودية اونلاين، تأهل المريخ إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين، فيما صعد المولودية لربع النهائي بعدما تغلب على النصر السعودي في مواجهتي الذهاب والعودة.

رابط مباراة المريخ ومولودية الجزائر اون لاين

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الجدير بالذكر إن الفريقين قد ألتقيا في نفس البطولة عام 2006، عندما تمكن فريق الجزائري من إقصاء المريخ من الدور الأول بعد تغلبه 2-1 بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً.