كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين تبدأ تصوير "ابن أصول" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة سوزان نجم الدين تصوير أولي مشاهدها في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، استعدادًا لعرضه في منافسات شهر رمضان 2019.

وأكدت سوزان نجم الدين على سعادتها بتعاونها الأول مع شركة سينرجي وانضمامها لمسلسل "ابن أصول" وتعاونها الأول أيضا مع حمادة هلال والمخرج محمد بكير والكاتب أحمد محمود أبو زيد، موضحة بأن الدور التى ستقدمه سيكون مختلف عن الأدوار التى قدمتها من قبل وتتمنى أن يضيف علامة مميزة لمسيرتها الفنية.

وأضافت "سوزان" بأن انضمامها للعمل جاء بعدما قرأت قصة العمل وأُعجبت بأهدافه الإنسانية التي تمس كل أسرة وأضافت أن مضمون العمل يُعتبر من أهم اهتماماتها في نشاطاتها الخيرية والإنسانية.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وايتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.