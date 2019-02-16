كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين السينما والتلفزيون.. نشاط فني مكثف للفنانة ياسمين رحمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، مؤخرا من تصوير آخر حلقات مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان " أنا شيري دوت كوم"، حيث تجسد من خلاله دور سيدة مسنة وتدعى فردوس.

المسلسل يعد أول عمل في الشرق الأوسط ينتج للسوشيال ميديا ويذاع على الانترنت، كما أنه من إنتاج شركة أودر وتأليف مصطفى زايد، ومحمد فوزي، وإخراج رامي رزق الله.

من ناحية أخرى تواصل ياسمين رحمي، تصوير مسلسل جديد بعنوان "زودياك"، وتجسد فيه دور فتاة شعبية تعمل فى مشغل ملابس وشخصيتها في العمل "انتهازية".

مسلسل "زودياك"، بطولة أسماء أبو اليزيد، إنجي أبو زيد، محمد مهران، ميار الغيطى ، أحمد خالد صالح، اخراج محمود كامل، مأخوذ قصته من روايات الكاتب الراحل د. أحمد خالد توفيق.

على جانب آخر أنتهت ايضا ياسمين، من تصوير فيلم "فيرس"، وتجسد فيه دور فتاة تدعى نانسى ومصابة بمرض نفسي.

الجدير بالذكر أن "فيرس"، بطولة وفاء صادق، شريف السلامونى، ريم البارودى، مها أبو عوف، تاليف واخراج اسامة عمر.