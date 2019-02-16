شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر| مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي السبت 16-2-2019 والان مع التفاصيل
تنطلق في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) بين ناديي الهلال والاتحاد السكندري في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.
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تقام مبااراة الهلال ضد الاتحاد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وتنطلق في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة 7:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون المواجهة مذاعة على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد لايف.
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الاتحاد السكندري يلقب سيد البلد في مصر وكذلك زعيم الثغر السكندري، وأيضاً يطلق على نادي الهلال زعيم الأندية السعودية، فسيكون لقاء الزعيمين، وتعتبر المباراة هي أول مواجهة تاريخية بين الفريقين سواء ودياً أو على المستوى الرسمي، ولم يتلقى نادي الهلال طوال البطولة العربية أي هدف، بينما مُني مرمى الاتحاد السكندري بـ 5 أهداف في 7 مباريات، حيث خاض الفريق المصري البطولة من الأدوار التمهيدية.
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