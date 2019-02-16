بدء تسليم الدفعة الثامنة من وحدات المرحلة الأولى في مشروع دار مصر غداً

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة سوف يسلم الدفعة 8 من الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 264 وحدة سكنية موزعين على 11 عمارة سكنية، خلال المرحلة الأولى في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، المنشأة في منطقة شمال القرنفل، حاملة كود 111، للأشخاص الفائزين بها، واستلام الوحدات السكنية ابتداء من الغد الموافق 2019/2/17، وقد انتهى من بناء عدد من العمارات التي تحمل رقم (138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 179 – 180).

وقد أوضح المهندس عادل النجار بأنه على كل مواطن فائز بوحدة سكنية أن يتوجه إلى بنك التعمير والإسكان في فرع التجمع الخامس حتى يتم الانتهاء من إجراءات البنك، وبعد ذلك يتوجه المواطن الفائز إلى المدينة بخطاب البنك وتسليمه إلى أرشيف رئيس الجهاز، ثم استلام صورة من خطاب البنك والتوجه بالخطاب إلى مبنى العاملين في الخارج لتسجيل البيانات الشخصية والخاصة بالوحدة على الشبكة.